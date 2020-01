Tunisie : Composition du nouveau gouvernement proposé par Habib Jemli

Habib Jemli, le chef du gouvernement tunisien désigné a dévoilé dans l’après midi du jeudi 02 janvier 2019 la composition de son gouvernement qui comporte 42 ministres et secrétaires d’états. Le président du parlement Rached Ghanouchi fixera la date de la plénière de vote de confiance.

“j’ai déployé de grand efforts pour réussir le choix des membres de mon équipe. J’ai ainsi acompli ma mission et c’est au parlement maintenant de décider”. déclare le chef de gouvernement Habib Jemli.

Composition du nouveau gouvernement proposé par Habib Jemli:

Ministres

Ministre de la Justice : Hedi Guediri

Ministre de la Défense Nationale : Imed Derouiche

Ministre de l’Intérieur : Sofiène Sliti

Ministre des Affaires Etrangères : Khaled Sehili

Ministre des Affaires religieuses : Rechid Tabbakh

Ministre des Finances : Abderrahmen Khachtali

Ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération Internationale : Fadhel AbdelKefi

Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines : Mongi Marzouk

Ministère du Commerce : Bechir Zaâfouri

Ministre des Affaires locales et de l’Environnement : Noureddine Selmi

Ministre de l’Education : Kamel Hajjem

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique: Slim Choura

Ministre de l’Agriculture, des Ressourcres hydrauliques et de la Pêche: Hassan Chourabi

Ministre de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire : Raoudha Jebbari Arbi

Ministre de la Santé : Mustapha Ferjani

Ministre des Affaires Sociales : Said Blel

Ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi : Houcine Ben Said Debbech

Ministre du Tourisme et de l’Artisanat: René Trabelsi

Ministre des Technologies et de la Communication et de l’Economie numérique: Sami Smaoui

Ministre des Transports et de la Logistique : Jamel Gamra

Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières : Abdellatif Missaoui

Ministre des Affaires Culturelles : Fathi Haddaoui

Ministre de la Jeunesse et des Sports : Tarek Dhiab

Ministre de la Femme, de la Famile et de l’Enfance : Nabha Bessrour

Ministre de la Fonction Publique, de la Gouvernance et de la luttte contre la Corruption: Chiraz Telili

Ministre auprès du chef du gouvernement chargé de l’Economie : Ali Chebbi

Ministre auprès du chef du gouvernement chargé du Suivi et de l’Evaluation du Travail Gouvernemental : Mohamed Hedi Bchir

Ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Relations avec l’ARP : Lobna Jeribi

Secrétaires d’Etat

Secrétaire d’Etat aux Finances : Abdessalem Abassi

Secrétaire d’Etat auprès du ministre du Comerce chargé du Commerce Intérieur : Faten Ouerghi

Secrétaire d’Etat chargé des Energies Renouvelables : Mohamed Ammar

Secrétaire d’Etat aux Affaires Locales et à l’Environnement : Riadh dabbou

Secrétaire d’Etat à l’Agriculture : Mohamed Ali Ben Abdallah

Secrétaire d’Etat à la Santé : Maha Aissaoui

Secrétaire d’Etat aux Affaires Sociales : Mohamed Ben Mahmoud Chiha

Secrétaire d’Etat chargé de la Jeunesse : Fathi Bayar

Secrétaire d’Etat chargée des Sports : Sihem Ayadi

Secrétaire d’Etat chargée de l’Artisanat : Najet Nefzi

Secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et la recherche scientifique: Kaouthar Saïd

Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères chargée de la diplomatie économique et des Tunisiens à l’étranger: Sana Sekhiri

Secrétaire d’Etat chargé du Développement et de la Coopération Internationale : Noureddine Kaâbi

Secrétaire d’Etat chargé des PME : Abdelmajid Ben Amara