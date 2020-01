Tunisie : Calendriers des épreuves de 2020: Concours 6ème et concours 9ème

Les Calendriers des épreuves de 2020 des concours de 6ème et concours 9ème sont tombés. Le ministère de l’éducation informe les élèves tunisiens qui se sont inscrits pour le concours de 6ème année et le concours de 9ème pour l’année de 2020 qu’il est possible de s’informer des dates et horaires des différentes épreuves.

Les élèves concernés par le concours du 6ème de 2020 doivent être âgés de moins de 13 ans à la date du 15 septembre 2020 et ne pas avoir redoublé pendant tout le cycle de l’enseignement de base.

Calendrier des épreuves du concours d’accès aux collèges pilotes de 2020 ou concours du 6ème 2020 du 25 au 27 juin :

Les résultats du concours de 6ème 2020 seront proclamés le 10 juillet 2020.

Calendrier des épreuves du concours du 9ème 2020 ou l’examen de fin de l’enseignement de base général :

Calendrier des épreuves du concours du 9ème technique de 2020 ou l’examen de fin de l’enseignement de base technique du 22 au 24 juin:

Les résultats du concours du 9ème de 2020 seront proclamés le 08 juillet 2020.

