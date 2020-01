Cycle Les films de Béla Tarr, du 21 au 26 janvier à la cité de la culture (Programme)

La Cinémathèque tunisienne propose en parallèle à la semaine des films de la Résistance et de la Libération, un cycle dédié au réalisateur Hongrois Béla Tarr est prévu du 21 au 25 janvier 2020, à la salle Tahar Chériaa, Cité de la Culture.

En février 2020, la France ressorte 4 films de Béla Tarr, en versions restaurées (Sátantangó, Damnation, The Outsider, Family Nest). Quelques semaines avant la sortie de ces films restaurés, la cinémathèque tunisienne rend hommage au réalisateur, scénariste et producteur hongrois qui prend, de ce fait, une dimension internationale !

Béla Tarr est un cinéaste hongrois exigeant et sans concession. Il a réalisé une dizaine de films, dont Le Cheval de Turin (2011), Ours d’argent à Berlin. Son style (images en noir et blanc, longs plans-séquences, musiques lancinantes) n’obéit à aucune autre contrainte qu’artistique. À une vision pessimiste du monde, il oppose une liberté de création absolue.

Quatre films sont au menu du cycle “Bela Tarr”. Trois projections sont prévues, le 24 janvier, pour les trois parties du film “Satantango” (7h30). Du même réalisateur, sera projeté, le 25 janvier, “Le Cheval de Turin” (146′, 2011).

Un master Class avec Adnen Jdey autour de Bela Tarr est prévu pour le 25 janvier (16h00) .

Programme:

Mardi 21-1-2020

18 h 30 : DAMNATION de Béla Tarr, 1988, Hongrie, 120′, Vostfr

Vendredi 24-1-2020

N.B: Le film SÁTANTÁNGÓ dure 7h30, il sera projeté sur 3 séances, chaque séance dure 2h30)

16 h 00 : SÁTANTÁNGÓ (Part1) de Béla Tarr, 1994, Hongrie, 150′, Vostfr

18 h 30 : SÁTANTÁNGÓ (Part2) de Béla Tarr, 1994, Hongrie, 150′, Vostfr

21 h 00 : SÁTANTÁNGÓ (Part3) de Béla Tarr,1994, Hongrie, 150′, Vostfr

Samedi 25-1-2020

16 h 00 : Master Class “Béla Tarr, un style radical ?” avec Adnen Jdey (Salle Sophie El Goulli)

18 h 30 : LE CHEVAL DE TURIN de Béla Tarr, 2011, Hongrie, 146′, Vostr

Tekiano

a voir aussi :

Les films de la Résistance et de la Libération du 20 au 26 janvier 2020 à la cité de la culture (Programme)