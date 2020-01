ARTAQI, l’équipe gagnante de la 4e édition d’OST participera à la Columbia Venture Competition

La finale de la 4ème Edition de la compétition d’entrepreneuriat Open Startup Tunisia – OST 2020 s’est déroulée vendredi à la cité de la culture et a désigné l’équipe ARTAQI comme la gagnante de cette édition qui représentera la Tunisie lors d’une compétition dédiée aux startups aux USA.

Le projet gagnant de l’équipe ARTAQI consiste en une plateforme digitale et une application mobile ARTAQI permettant de relier les Agriculteurs aux travailleurs à la recherche d’emploi dans ce secteur.

l’équipe gagnante de cette 4ème édition d’OST aura la chance de se rendre à New York pour une semaine d’immersion dans l’écosystème de Columbia Business School et Columbia Engineering School et de présenter son projet dans le cadre de la Columbia Venture Competition, la compétition de startups de Columbia University qui a lieu au mois d’Avril 2020.

Les membres de l’équipe gagnante ARTAQI sont des étudiants de l’IHEC Carthage, ISG Tunis, ESSECT et la Faculté des Sciences de Tunis qui ont conjugué leurs talents pour présenter ce projet.

Open Startup Tunisia est une compétition de Startups au cœur d’un programme de pré-incubation regroupant des étudiants à haut potentiel issus d’une centaine d’institutions universitaires tunisiennes de diverses disciplines : commerce, ingénierie, agriculture, médecine, architecture… Ce choix stratégique de pluridisciplinarité constitue la particularité ainsi que la richesse du programme.

90 étudiants venant de diverses institutions publiques et privées Tunisiennes ont participé au programme (contre 65 pour OST 1) et 14 startups ont été créées dont 5 incorporées en 3 éditions. 4 startups ont obtenu un label et plus de 95% des participants ont soit créé leur entreprise soit été embauchés.

OST est le fruit du partenariat public/privé impliquant Columbia Engineering et Columbia Business School, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique à travers ses réseaux 4C, l’Ambassade des Etats Unis, la Fondation BIAT, Africinvest, Columbia Global Centers Tunis et Amman, La Fondation Drosos, Flat6labs, B@labs et Tunisian Startups. OST a pour principaux objectifs d’encourager l’intention entrepreneuriale et l’innovation, de former les étudiants aux objectifs de développement durable des Nations Unies et enfin de favoriser une plus grande ouverture de l’université sur l’écosystème entrepreneurial national et international.

L’évènement de clôture de cette édition a eu lieu en présence notamment de Mme Amira Guermazi, Conseillère auprès du Ministre de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de M. Donald Blome, Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique, des acteurs majeurs de l’écosystème entrepreneurial tunisien ainsi que des représentants de Columbia University.

Tekiano