Pavillon Habib Bourguiba, un édifice exceptionnel au cœur de Paris Made in Tunisia (photos, vidéo)

La galerie Itinerrance menée par l’artiste Mehdi Ben Cheikh a annoncé ce projet depuis des mois et aujourd’hui il est concret. Le Pavillon Habib Bourguiba à la cité universitaire internationale dans le 14e arrondissement de Paris ouvre ses portes dans quelques jours. Ce 2ème pavillon de la fondation Maison de Tunisie disposera de 200 chambres pour les étudiants tunisiens doublant la capacité d’accueil du pavillon actuel doté lui aussi de 200 chambres.

Au coeur d’un bâtiment voué à l’hébergement d’étudiants et chercheurs tunisiens à Paris, surplombant le périphérique, ce sont 1,2 millions d’automobilistes qui pourront quotidiennement contempler cet ouvrage d’exception mettant en avant la calligraphie arabe, les moucharabiehs traditionnels modernisés et transposant la culture tunisienne dans la capitale française.

La taille de cette intervention, la situation du bâtiment et le reflet de la lumière changeante au fil de la journée, feront du Pavillon Habib Bourguiba une belle représentation d’une Tunisie moderne, imprégnée de son identité.

Les lettrages sont l’oeuvre de l’artiste tunisien Shoof ( Hosni Hertelli) et le designer Wissem Soussi a conçu une double peau en aluminium revêtant tout le bâtiment. Imed Frikha est le concepteur de ce projet.

Pour moi ce projet vient marquer non pas un tournant mais, une nouvelle étape dans : « Comment intégrer l’art dans l’espace public ». Là, il ne s’agit plus d’investir la surface d’un mur aveugle d’un immeuble des années 70, mais bel et bien d’imaginer en amont avec les architectes une intervention artistique, avant même que le projet ne sorte de terre. déclare Mehdi Ben Cheikh.

Vidéo Pavillon Habib Bourguiba à Paris :

Un résultat très beau en photos, mais époustouflant en réalité, confie Mehdi. Photos Pavillon Habib Bourguiba Paris:

Mehdi Ben Cheikh est un galeriste franco-tunisien d’art urbain et d’art contemporain né en 1974 à Tunis. Il est le directeur et le fondateur de la Galerie Itinerrance en 2004 à Paris et organisateur de nombreux projets hors les murs tels que la Tour Paris 13, Djerbahood, Street Art 13, ou encore Earth Crisis.

le projet Pavillon Habib Bourguiba est le fruit d’une collaboration entre architectes et artistes urbains de France et de Tunisie. Ce nouveau bâtiment sera aussi doté d’un amphithéâtre de 250 places qui abritera des conférences et des spectacles, un espace de lecture et un salon de thé ouvrant sur le parc.

S.B.

Crédit photos : Mehdi Ben Cheikh

Lire aussi :

Une oeuvre d’Inkman trône sur l’avenue Habib Bourguiba de Tunis