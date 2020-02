JS Kabylie vs Espérance de Tunis : où regarder le match du 01 février?

L’Équipe JS Kabylie d’Algérie s’oppose à l’Espérance de Tunis samedi 1er février 2020 dans le cadre de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions africaine . Le match JS Kabyie vs Espérance de Tunis sera joué à 17h en Algérie.

Vous pouvez regarder le match JS Kabyie vs Espérance de Tunis en direct live sur la chaîne BeIN Sports MAX 8 FR et BeIN Sports 1 AR et sur le reseau terrestre de la watania 1. Le streaming du match JS Kabyie vs Espérance de Tunis est disponible sur beinconnect.