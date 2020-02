Amir Fehri reçoit le soutien de l’ONU pour bâtir une école pour les enfants réfugiés en Irak

Amir Fehri, le jeune prodige tunisien de la littérature âgé de 15 ans vient d’obtenir le soutien de l’ONU pour son projet concernant l’ouverture de la première école internationale au cœur des camps pour les enfants réfugiés à Mossoul en Irak.

Amir a été reçu par son excellence la Directrice Générale de l’Organisation des Nations Unies à Genève Madame Tatiana VALOVAYA qui a affirmé son soutien à Amir ainsi qu’à son projet consistant à donner une nouvelle chance aux enfants réfugiés irakiens victimes des horreurs des guerres et conflits qui dévastent notre monde.

En octobre 2019, Amir Fehri avait rencontré Saad Hariri, le premier Ministre de la République Libanaise a qui il offert une copie de son livre paru en langue arabe chez Dar Al Fikr “بين النمور”. Il a évoqué avec lui ce même projet autour de l’ouverture de la première école européenne à Mossoul soutenu également par Charles MICHELS, Premier Ministre de Belgique.

Tatiana VALOVAYA a déclaré sur son compte twitter être “Très impressionnée par le parcours du jeune et talentueux Amir Fehri, Ambassadeur de la Francophonie…”

Très impressionnée par le parcours du jeune et talentueux Amir Fehri, Ambassadeur de la Francophonie. À seulement 15 ans, il contribue à porter un message de paix et de protection à travers le monde grâce aux contes qu’il écrit et aux projets qu’il soutient. pic.twitter.com/7ajldkddyx — Tatiana Valovaya, Director-General of UN Geneva (@UN_Valovaya) February 4, 2020

L’Organisation des Nations Unies à Genève a également partagé une vidéo dans laquelle Amir témoigne avant son entretien au plus haut niveau diplomatique à l’ONU. Texte du discours d’Amir Fehri, dont la vidéo a été partagé sur le compte Twitter de l’ONU :

Je pense que la question de l’éducation est une question primordiale dans l’avenir des jeunes de demain. Nous sommes des jeunes qui avons un rêve d’un monde en paix et ce rêve ne peut se réaliser qu’à travers l’éducation, à travers la culture lorsque chacun peut faire naître ce savoir qui est tellement précieux et qui peut changer la vie de quelqu’un.

Lorsque j’ai été en Tunisie et même ailleurs parce que j’ai beaucoup voyagé durant mon enfance, j’ai vu ce qu’était en fait être privé de l’éducation et quel danger cela pouvait représenter réellement sur l’avenir d’un jeune et d’un enfant.

L’éducation c’est ce qui nous permet de créer un lendemain mais aussi de pouvoir faire que notre monde puisse changer et ce changement perpétuel de notre monde est extrêmement important pour que l’on soit toujours dans la voie de la progression.

“Nous sommes des jeunes, qui avons un rêve d’un monde en paix, et ce rêve ne peut se réaliser qu’à travers l’éducation; à travers la culture,” — Amir Fehri, 15 ans, est le jeune Ambassadeur de la @OIFrancophonie dans le monde.#éducation #education #GlobalGoals pic.twitter.com/jvge0Ih09F — UN Geneva (@UNGeneva) February 4, 2020

Le jeune prodige tunisien de la littérature Amir Fehri, âgé de 15 ans est ambassadeur de la francophonie à travers le monde. Il a déjà publié 4 livres dont Les contes de Meer: Contes d’ici et d’ailleurs et Les contes de meer: Tome 2 : Plusieurs contes à découvrir. Son tout dernier livre “Harcèlement-Les Journées Mouvementées d’un Écolier” est l’ouvrage le plus lu de Tunisie en février 2018. Les livres d’Amir Fehri ont reçu plus de 27 prix littéraires à l’échelle internationale.

