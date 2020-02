Le Mobile World Congress 2020 à Barcelone annulé à cause du Coronavirus

La nouvelle est tombée dans la soirée du mercredi 12 février: plusieurs acteurs de l’industrie mobile s’en doutaient, finalement le Mobile World Congress 2020 de Barcelone est annulé officiellement. La direction du GSMA qui organise le Mobile World Congress a pris la décision d’annuler le salon

La cause? L’épidémie du Coronavirus.

Cette édition 2020 du Salon MWC2020 devait accueillir près de 110 000 visiteurs et 2 800 entreprises venant de plus de 180 pays du 24 au 27 février.

Le Coronavirus a finalement eu raison d’un des plus importants Salons des télécommunications du monde qui rassemblent presque tous les fabricants du domaine à l’exception d’Apple.

Le CEO de l’organisateur du congrès, Johan Hoffman, a indiqué que la situation en Espagne et à Barcelone est « sûre et saine » mais « l’inquiétude globale sur l’épidémie du Coronavirus » rend impossible l’organisation du Salon.

Deux grands producteurs asiatiques, le constructeur électronique sud-coréen, LG et la compagnie télécom chinoise, ZTE étaient parmi les premiers à annoncer début février 2020 qu’ils ne participeraient pas au WMC 2020 à cause de l’épidémie qui sévit depuis décembre, et l’état d’urgence sanitaire internationale décrété récemment par l’OMS.

D’autres grandes entreprises ont pris la même décision comme Ericsson, Amazon, Facebook, Deutsche Telekom, Vodafone, d’Ericsson, Sony…

Plusieurs représentants africains devaient assister au Salon MWC 2020, dont 15 Startups tunisiennes réunies sous l’égide du Cluster Mecatronic de Sousse et du Pôle El Gazala des Technologies de la Communication et 9 PME tunisiennes opérant dans le secteur des services dédiés à la téléphonie mobile.

Notons que le Coronavirus a déjà fait plus de 1.100 morts en Chine (un seul décès signalé hors de ce pays, un Américain).

S.B.

