Sicca Jazz 2020 : Le festival keffois revient pour une 6ème édition du 14 au 21 Mars (Programme)

La 6ème édition de Sicca Jazz, le festival de jazz et world music keffois porteur des ambitions de toute la région du nord-ouest tunisien se déroule du 14 au 21 mars 2020 sous le slogan “Vibrez sur les fusions” avec un programme riche toujours plus audacieux et créatif.

SICCA JAZZ 2020, proposé par l’association culture et développement fondée par Ramzi Jebabi, avec le support de l’opérateur Tunisie Télecom, le fournisseur d’accès à Internet TOPNET et la banque BIAT, investira les sites historiques de l’emblématique cité du nord-ouest tunisien El Kef telle que la Kasbah et la basilique mais encore ceux de toutes les délégations de la région.

En plus de la scène principale de la Kasbah qui peut contenir 2000 personnes, le public pourra assister à des spectacles à la mythique place sidi Boumakhlouf, une scène libre à la place de la municipalité du Kef mais aussi via la caravane Act 3 qui posera ses bagages à Sekiet Sidi Youssef, Nebeur et Barnoussa.

Pour cette 6ème édition, des résidences artistiques sont au programme dans le cadre de Siccaveneria art lab car ce festival est un lieu de création et d’innovation artistique. Sicca Jazz 2020 mise sur la scénographie. et présentera cette année une impressionnante scénographie artistique par les deux artistes Shoof et Kool Core. Cela marquera le coup d’envoi du festival du street Art ” behind the wall”.

Programme de Sicca Jazz 2020 du 14 au 21 mars sous le chapiteau de la Kasbah d’El Kef:

•Samedi 14 Mars : Soirée d’ouverture avec Arat Kilo Mamani Keita and Mike Ladd (France /Mali / États-Unis)

• Dimanche 15 Mars : Tree9 (Tunisie-France)

• Lundi 16 Mars « Siccaveneria Art Lab » : “Ben & Løla” (Tunisie&Allemagne) + Première partie: • Tigua Blanck NA (Tunisie)

• Mardi 17 Mars : Gultrah Sound System (Tunisie)

• Mercredi 18 Mars : Malted Milk (France)

• Jeudi 19 Mars : Electro de Luxe (France)

• Vendredi 20 Mars : Moncef Genoud Quartet (Suisse)

• Samedi 21 Mars : Soirée de clôture avec Kennedy administration (USA) + Première partie: Pulsar Trio (Allemagne)

Plus d’informations sur le festival et les billets de Sicca Jazz 2020 seront donnés ultérieurement sur la page Facebook du festival Keffois SICCA JAZZ .

S.B.

