Tunisie-Coronavirus: Les masques de protection à éviter pour les personnes non contaminées

La ministre de la santé par intérim, Sonia Bechikh a appelé les citoyens à éviter le port des masques de protection contre le coronavirus qui ne fait pas partie des mesures de prévention. Seules les personnes atteintes du virus Corona sont concernées par le port de ce masque a précisé la ministre.

Cette déclaration intervient suite à l’augmentation de la demande de ces masques sur le marché par crainte d’attraper le virus qui s’est propagé à plusieurs pays.Des pharmaciens ont annoncé l’épuisement de leurs stocks de masques après l’augmentation de la demande de la part des citoyens.

S’exprimant lors de la signature d’accords relatifs aux études de réalisation de l’hôpital multidisciplinaire à Kairouan et des deux hôpitaux régionaux de la classe (B) à Sbiba (Kasserine) et à El Jem (Mahdia), Sonia Bechikh a rappelé que le ministère a pris plusieurs mesures préventives supplémentaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus dont notamment l’envoi d’une équipe médicale sur tous les bateaux à destination de l’Italie afin d’accompagner les voyageurs en provenance des zones infectées.

Elle a fait savoir que le ministère a généralisé toutes les mesures préventives dans les ports, notamment les ports commerciaux, soulignant que les mesures prises au niveau des passages frontaliers terrestres sont suffisantes pour prévenir la possibilité de fuite du virus et sont prises en fonction des besoins et du taux de transit quotidien des voyageurs. Elle a dans ce contexte fait savoir que la stratégie nationale de prévention du coronavirus comprend un renforcement du contrôle sur les différents passages maritimes, aériens et terrestres.

Selon le dernier bilan de l’Organisation mondiale de la santé (24 février 2020), le nombre d’infections a atteint 80 000 cas confirmés. Le nombre des décès s’élève à 2 627 morts dont 2594 en Chine, 12 en Iran, 7 en Corée du Sud, 4 au Japon et 7 en Italie.

Tekiano avec TAP

