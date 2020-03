Twitter demande à ses employés du monde entier de travailler chez eux à cause du Coronavirus

La société Twitter a publié sur son blog officiel lundi 02 mars 2020 un article dans lequel elle recommande à ses quelque 5 000 employés dans le monde entier de travailler depuis leur domicile, en raison de l’épidémie de Coronavirus.

” Notre objectif est de réduire la probabilité de propagation du coronavirus COVID-19 pour nous et le monde qui nous entoure.” précise la direction du réseau social Twitter.”, en ajoutant : “À partir d’aujourd’hui, nous encourageons fortement tous nos employés du monde entier à travailler à domicile s’ils le peuvent”.

L’entreprise Twitter a déjà obligé ses employés de Hong Kong, de Corée du Sud et du Japon, qui ont enregistré un grand nombre de cas de contamination au coronavirus, à travailler chez eux.

Google a aussi demandé, mardi 03 mars 2020 à ses employés de Dublin en Irlande, de travailler à domicile après qu’un des employés ait signalé des symptômes similaires à ceux de la grippe, selon un porte-parole de la société. Google a limité les déplacements de ses employés et a annulé le plus grand événement de Google Cloud de 2020, en raison de la propagation du virus.

La propagation du Coronavirus dans plusieurs pays à des répercussions directes sur le travail de plusieurs multinationales, qui ont annulé des déplacements, des meetings et des rassemblements. L’OMS indique que lundi, 02 mars 2020, le nombre de personnes contaminées atteignait plus de 89 000 personnes dans le monde et 4 044 décès sont enregistrés la plupart en Chine.

Tekiano

