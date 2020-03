Tunisie- coronavirus: Vacances dans tous les établissements universitaires dès le 12 mars

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé mardi, dans un communiqué, que les vacances de printemps démarreront ce jeudi 12 mars 2020 dans tous les établissements universitaires publics et privés et prendront fin le 30 mars 2020. Cette mesure survient à titre préventif après la détection de 5 cas de coronavirus en Tunisie.



Le ministère a souligné son engagement à suivre toutes les mesures prises pour prévenir le nouveau coronavirus et ce, en coordination avec le ministère de la santé, signalant l’absence, jusqu’à présent, d’infection au coronavirus dans l’ensemble des universités de Tunisie.

Le ministère de l’éducation avait annoncé, à son tour, l’avancement des vacances scolaires dans tous les établissements éducatifs publics et privés au 12 mars en cours et ce, à titre préventif notamment après l’enregistrement de 5 cas confirmés d’infection au nouveau coronavirus en Tunisie.

