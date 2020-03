Le festival keffois Sicca Jazz 2020 reporté

Face à l’avancée de l’épidémie de Covid-19 sur notre territoire et aux mesures communiquées par le Ministère des Affaires Culturelles et celui de la Santé Publique, le Comité Directeur de #Siccajazz annonce le report de la sixième édition de Sicca Jazz 2020 by TT pour les dates suivantes : 15,16,17 et 18 Octobre prochain.

Cette décision a été prise en accord avec les autorités locales dans un souci d’honorer nos engagements auprès de notre public, nos partenaires et nos artistes.

Soucieux et conscient de son rôle citoyen, nous, le comité directeur de Sicca jazz, l’association culture et développement et Siccaveneria mettons à la disposition du Comité régional de gestion des catastrophes naturelles tous nos moyens humains et logistiques pour faire face à la situation actuelle.

En ces temps difficiles pour notre pays, nous tenons également, à remercier nos partenaires, sponsors, les habitants du gouvernorat du kef, le public de sicca jazz qui soutiennent notre festival et seront nos précieux alliés pour notre rendez-vous en octobre 2020.

Nos remerciements vont droit au Ministère des Affaires Culturelles, Ministère du Tourisme, Office National du Tourisme, Gouvernorat et la Municipalité du Kef, Délégation régionale des affaires culturelles du kef, Délégation régionale de la jeunesse et des sports du Kef, Institut français de Tunisie, Tunisie Telecom, BIAT, TOPNET, Play Your music, La Poste, Hôtel Darna (Kef), Hôtel Down Town ( Tunis), IFM, RTCI, Radio ElKef, Tunivisions, Roots TV, Médiacom, la Fiesta, Teskerti.tn, DSP, Kochk El Amal, Panorama, Big love Coffee.

Ainsi qu’à tous les membres de l’équipe d’organisation, les journalistes et les medias amis et alliés, la direction technique, les artistes et les boites de production, et tous les ouvriers de la Kasba du Kef.

Le Comité directeur de sicca jazz