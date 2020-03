Les meilleurs sites de streaming gratuits pour regarder les séries et films en 2020, sélection de la rédaction

Avec l’arrivée des vacances scolaires et la restriction des sorties à cause de l’épidémie du coronavirus, quoi de mieux que de se rattraper en regardant les séries récentes ou les films que vous avez ratés en streaming, directement sur son canapé en ligne.

Nous vous proposons dans ce qui suit la sélection de la rédaction de sites où vous pouvez regarder des films tunisiens ou internationaux et les derniers films du box office en streaming mais aussi des films récents du monde et les dernières séries gratuitement sans avoir recours à un débrideur. De quoi vous occuper durant ses temps moroses tout en s’amusant.

Un des plus anciens sites streaming gratuits et toujours fonctionnel, le site dpstream.im reste fidèle à lui-même en proposant aux internautes les derniers épisodes de leurs séries préférées mais aussi un bon catalogue de films et de séries les plus populaires.

Le site papystreaming.com est une référence du streaming. Il propose une large éventail de séries, films mais aussi des mangas en haute résolution. Des films gratuits en français et en anglais mais aussi sous-titrés en français sont disponibles.

Le film filmzenstream.online est fait pour les cinéphiles soucieux de regarder des films d’excellentes qualités. Il propose aux internautes une plateforme épurée, zen et qui permet une navigation des plus faciles.

Ne passez pas à côté du site tunisien Forja.tn. Un site proposant des films et séries en streaming gratuit sans publicités. Le plus de ce site streaming tunisien est sa belle interface ainsi que la possibilité de regarder les bandes annonces des films avant de les visualiser en entier.

Le site tunisien de streaming Artify.tn vous offre la possibilité d’accéder à plusieurs films tunisiens en streaming moyennant un payement symbolique entre 1et 3 dt. Artify est le premier site de streaming légal spécialisé dans le cinéma tunisien, opérant dans la légalité et le respect des droits d’auteur. La plateforme contient un catalogue en croissance comptant plus de 70 longs et courts métrages.

Rappelons qu’un bon visionnage est tributaire d’une bonne connexion internet, 8 méga minimum pour que vous puissiez voir vos meilleurs films et séries dans d’excellentes conditions.

Tekiano