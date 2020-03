Dreams Chebeb 2020: Prolongation de l’appel à projets

La date de l’appel à projet de la deuxième édition de Dreams Chebeb a été prolongée au 30 avril 2020 vue la situation en Tunisie et dans le monde marquée par la crise du Coronavirus.

Pour rappel, Dreams Chebeb est un projet de soutien à la création pour les jeunes tunisiennes et tunisiens âgés entre 18 et 30 ans sur tout le territoire tunisien dans six disciplines artistiques Théâtre, danse, écriture théâtrale musique, photographie et vidéo

Toutes les informations sont disponibles sur le site

www.dreamschebeb.com