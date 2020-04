Les étudiants médecins et ingénieurs de Sousse fabriquent un respirateur 100% Tunisiens

Les étudiants de l’école Nationale d’ingénieurs de Sousse et la Faculté de Médecine de Sousse avaient décidé de s’associer dès le début de la crise du Coronavirus en Tunisie pour palier contre le manque de réanimateurs et respirateurs en Tunisie, appareils indispensables pour aider les personnes en détresse respiratoire.

Ce challenge qu’ils ont appelé “Yes We Breathe” est concrétisé aujourd’hui à travers le lancement d’un respirateur 100% tunisien. Une machine d’oxygénothérapie nasale à haut débit fabriquée avec l’assistance de médecins et de professeurs qui ont pu encadrer les étudiants et les guider dans leurs démarches.

La machine de respiration dotée d’un écran tactile va permettre de traiter les insuffisances respiratoires en réanimation sans recourir à l’intubation. Les étudiants présentent ce respirateur tunisien dans la vidéo qui suit:

Quand nos compétences en génie et en médecine mettent la main dans la main et que la société civile donne son appui, les miracles deviennent réalité, souligne le professeur Aref Meddeb. Bonne continuation à nos étudiants tunisiens qui contribuent à lutter contre le Coronavirus chacun de son coté et dans son domaine d’expertise.

I.D.

