L’actrice Hend Sabry annonce le lancement de Gabes Cinema fen online (vidéo)

Hend Sabry, présidente d’honneur du festival Gabes cinema Fen 2020 annonce le lancement de la version online de cette deuxième édition du festival cinématographique de Gabès qui se déroule du 03 au 11 avril 2020 en ligne sur la plateforme Artify.

Vidéo de Hend Sabry annonçant le démarrage de Gabes Cinema Fen 2020

Il est à rappeler que pour voir gratuitement 40 films qui seront proposés dans le cadre de ce festival, il faut s’inscrire sur la plateforme Gabescinemafen.com . Les films y sont accessibles sur le territoire tunisien et les oeuvres d’art vidéo accessibles de partout dans le monde et le tout gratuitement.

Vidéo qui explique les étapes de l’inscription sur Gabescinemafen.com

Programme de Gabes Cinema Fen pour vendredi 03 avril 2020:

15:00 TUN | The Feeling of Being Watched / Assia Boundaoui (DOC) (TUNISIAN PREMIERE |‎ ‎فيلم يعرض لأول مرة في تونس)

16:30 TUN | Débat حلقة نقاش The Feeling of Being Watched / Assia Boundaoui (DOC)

18:00 TUN | Vernissage إفتتاح ART VIDÉO – El KAZMA / فن الفيديو – الكازما (du 3 au 11 Avril 24/24 )

21:00 TUN | Sortilège – Tlamess / Ala Eddine Slim (FICTION)

23:05 TUN | Débat حلقة نقاش Sortilège – Tlamess / Ala Eddine Slim (FICTION)

