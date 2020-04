La BNA et la SMT lancent le site de don en ligne “covidon.monetiquetunisie.com”

A l’initiative du Ministère des Finances et dans le cadre de l’effort national pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, la Banque Nationale Agricole (BNA) et la Société Monétique Tunisie (SMT) ont mis en ligne un site électronique permettant à tous les tunisiens de faire des dons au profit du fonds national 1818 via leurs cartes bancaires nationales et internationales.

Imprégnée du sens du devoir et de son engagement citoyen, et outre sa contribution financière – Institution et employés-, la BNA met tout son savoir-faire et son expertise au service de cet élan national de solidarité auquel elle s’associe avec beaucoup de volonté et d’optimisme.

#Faites vos dons au fonds 1818