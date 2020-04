La maison de l’Image invite les internautes à découvrir l’exposition collective “C.A.S-19” via son site web

La maison de l’Image invite les internautes à découvrir, via son site web, www.maisonimage.tn, l’exposition collective « C.A.S-19 », la deuxième exposition de la série « Nouveaux Regards » qui s’étalera jusqu’au 30 avril 2020.

C.A.S-19 ou Corona Art Stories-19 est une exposition multidisciplinaire qui regroupe 19 artistes tunisiens issus de différents mondes graphiques.

Peintres, dessinateurs, bédéistes, street-artistes, caricaturistes et graphistes se sont exprimés chacun à sa manière pour décrire leur vision de ce qui se passe aujourd’hui en Tunisie comme dans le monde entier, leur émotion, leur ressenti vis-à-vis de cet événement majeure qui marquera sans aucun doute cette nouvelle décennie. Une pandémie mondiale !

L’exposition Corona Art Stories-19 est proposée par les artistes ADENOV, Aroussi Tabbena, Bader Klidi, Dlog, Emna Messai, Flask, Iheb Belaid, Ilyes Messaoudi, The Inkman, Need all, Noha Habaieb, Othmen Taleb, Rim Bouras, Seif Eddine Nechi, Selim Tlili,

Selmen Nahdi, Taoufik Omrane et Vajo, Z.