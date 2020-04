Fabriquer son masque en tissu pour se protéger du Coronavirus: Les tutos du Web

Pour se protéger du Coronavirus, il faut se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique et surtout éviter de se toucher le visage. De plus en plus de pays dans le monde, préconisent le port de masque de protection avant de sortir dans la rue et ce afin de se protéger d’éventuels postillons émanant de personnes contaminées par le Covid-19.

Le port du masque de protection est devenu obligatoire depuis peu dans plusieurs pays dans le monde à l’instar de l’Éthiopie, Slovaquie, Autriche ou Hong-Kong. Selon le pneumologue Slim Ghezal “Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique en Tunisie, il est vivement recommandé de porter un masque pour sortir”.

D’autre part, le ministre de la santé Abdellatif Mekki avait déclaré auparavant que tous les Tunisiens devraient porter un masque de protection après la période de confinement sanitaire.

Il est très facile de concevoir son propre masque artisanal avec un morceau de tissu et deux élastiques et même sans élastiques. Un bout de tissu peut bloquer les projections et dans tous les cas, c’est beaucoup mieux que de sortir sans porter de masque de protection.

Nous partageons avec vous dans ce qui suit, quelques tutoriaux qui circulent sur Internet décrivant comment fabriquer son propre masque de protection en Tissu lavable. Un masque de dépannage, à fabriquer soi-même en attendant d’acheter la bavette qui sera vendue dans les pharmacies Tunisiennes et fabriquée selon un cahier de charge :

Le pneumologue Slim Ghezal précise que les masques en tissu dont le prix est abordable, peuvent être utilisés comme moyen de protection à condition de les stériliser après chaque usage d’une durée de 3 à 4 heures. La stérilisation des masques en tissu s’effectue, selon le spécialiste, de trois manières : on peut soit les exposer au soleil, les repasser ou les tremper dans une solution hydro-alcoolique.

