Après Metallica, le Groupe Radiohead offrira chaque jeudi un concert à ses fans (vidéo)

Après les Metallica Monday, voici qu’un autre groupe de rock célèbre propose le même concept mais un autre jour de la semaine. Le groupe de Rock Britannique Radiohead mené par le talentueux Thom Yorke, diffusera chaque jeudi sur sa chaîne Youtube un concert en streaming vidéo gratuit.

Le groupe Radiohead est popularisé dans le monde à travers des hits tels que « Creep », « No Surprises » ou encore « Karma Police ». Radiohead a annoncé cette bonne nouvelle via ses réseaux sociaux : “Puisque vous n’avez plus d’autre choix, que vous souhaitiez ou non passer une nuit tranquille, nous vous proposerons donc plusieurs concerts à revivre en direct. Nous en publierons un chaque semaine, le temps que la situation soit résolue ou que nous n’ayons plus rien à proposer. Qui sait ce qui arrivera en premier ?” écrit le groupe Radiohead dans une publication relayée sur son compte Instagram.

Un concert parmi les meilleurs enregistrés par le groupe durant les 30 années de carrière sera diffusé jusqu’à la fin du confinement. Le premier concert en streaming du groupe Radiohead a été diffusé jeudi 9 avril et ce fut celui de ‘Live From A Tent’ enregistré à Dublin en octobre 2000.

Rendez-vous jeudi sur le compte Youtube du groupe Radiohead pour regarder un concert inédit du groupe britannique.

I.D.

