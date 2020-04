La série “The Last Dance” consacrée au Basketteur Michael Jordan diffusé dès le 20 avril sur Netflix

La Série Documentaire “The Last Dance” consacrée à la légende du Basketball Michael Jordan sera diffusée sur Netflix dès lundi 20 Avril 2020. Les fans de basket de partout dans le monde vont découvrir des images inédites de la dernière saison de la star Michael Jordan chez l’équipe Chicago Bulls (1997-98) mais pas seulement…

The Last Dance est une série en dix épisodes réalisée par Jason Hehir (« The Fab Five », « The ’85 Bears », « Andre the Giant ») et consacrée à l’une des plus grandes icônes de l’histoire du sport, Michael Jordan, et à son équipe, les Chicago Bulls des années 1990.

On y découvre des images inédites de la saison 1997-98, alors que l’équipe briguait son sixième titre de champion de NBA en huit ans. À l’automne 1997, Michael Jordan, Jerry Reinsdorf (propriétaire des Bulls), et Phil Jackson (entraîneur principal) ont accepté d’être suivis tout au long de la saison par une équipe de tournage de NBA Entertainment.

Ce projet allait aboutir au portrait d’un joueur emblématique et d’une équipe légendaire – un portrait révélé seulement aujourd’hui, plus de deux décennies plus tard, dans « The Last Dance ».

THE LAST DANCE Official Trailer:

« C’était une année éprouvante, et nous avons tous essayé d’en profiter au maximum, sachant qu’une époque touchait à sa fin… Phil (Jackson) a commencé la saison en disant que c’était la dernière danse et nous avons joué dans cet état d’esprit. C’est très dur mentalement, cela vous pèse tout au long de la saison, car vous savez que ça va se terminer, mais en même temps, ça nous a permis de nous concentrer sur l’objectif de terminer en beauté. » – Michael Jordan dans Good Morning America (https://gma.abc/3bfhUrW).

« C’était une période pas comme les autres. Ce parcours, cette aventure, les trois dernières saisons… Quelques-unes des plus belles années de ma vie. On a passé beaucoup de temps ensemble et on a eu une opportunité à saisir, tout en sachant que c’était notre dernière saison. On a tout donné. On a accompli beaucoup de choses, et Phil (Jackson) a rendu tout ça inoubliable. Vous savez, cela fait partie de ces souvenirs que vous voudriez revivre encore et encore. » – Scottie Pippen sur ESPN dans The Jump (https://bit.ly/2VhjoME).

