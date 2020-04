Samsung organise un séminaire en ligne pour présenter la gamme de téléviseurs QLED 8K

Samsung Electronics Co., Ltd. a présenté la gamme de téléviseurs QLED 8K de la nouvelle génération au premier séminaire en ligne « Virtual Tech Summit », qui s’est tenu le 17 avril 2020, en présence de journalistes du monde entier dont quelques médias tunisiens.

Samsung a annoncé qu’elle dévoilerait sa stratégie produit de 2020 à travers une série de séminaires techniques virtuels mondiaux. Les participants virtuels ont eu l’occasion de découvrir en direct des démonstrations de produits de la gamme 2020 par les ingénieurs de Samsung et de participer à une session de questions / réponses après le séminaire.

La gamme de téléviseurs 2020 QLED 8K de Samsung est dotée d’une multitude d’avantages conçus pour offrir aux consommateurs une expérience de visionnement immersive et intelligente.

Combinant une technologie de pointe avec des fonctionnalités plus adaptées au style de vie, la gamme 2020 QLED 8K exploite des fonctionnalités améliorées par l’IA pour rendre l’expérience du contenu ainsi que les tâches ménagères quotidiennes, plus faciles que jamais. « L’étendue de notre gamme de téléviseurs QLED 8K 2020 montre le potentiel de ce que les technologies compatibles avec l’IA peuvent réaliser.

Ce segment est en passe de croître rapidement avec la taille des écrans et le nombre de fonctionnalités avec lesquelles ils sont équipés », a déclaré Jongsuk Chu, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Nous sommes ravis de pouvoir partager avec le monde nos dernières innovations en matière d’affichage et espérons que nos clients apprécieront l’utilisation des nouvelles fonctionnalités dans toute la maison». Dans le cadre du Virtual Tech Summit, les détails autour des principales caractéristiques ainsi que des démonstrations du QLED 8K 2020 étaient partagés. En plus de la série TV QLED 8K, la gamme de téléviseurs lifestyle de Samsung – composée de The Frame, The Serif et The Sero – a été également présentée.

Au cours du séminaire d’une heure environ, les participants ont découvert en profondeur les éléments suivants :

· QLED 8K 2020 et leadership de l’industrie : les dernières mises à jour et innovations de la technologie TV QLED 8K, y compris la montée en puissance de l’écran ultra large et de la qualité d’image Ultra HD ainsi que les améliorations apportées à la conception, à la mise à l’échelle de l’IA, au HDR, aux angles de vision et plus encore.

· Innovation sonore: les dernières améliorations sonores avec Object Tracking Sound + (OTS +), la technologie AVA, Q-Symphony et de nouveaux ajouts à la gamme de barres de son, notamment le Q950T, lauréat du CES 2020 Innovation Award.

· Améliorations de la Smart TV: Points saillants sur les fonctionnalités innovantes d’apprentissage en profondeur de Samsung développées pour améliorer les capacités de la Smart TV de la gamme de téléviseurs QLED 8K 2020, y compris la mise à l’échelle de l’IA, Multi View, Digital Butler, Bixby, synchronisation de l’assistant vocal, image adaptative et plus encore.

· Expériences de jeu: Aperçu de l’industrie du jeu qui est en pleine croissance et de la façon dont la gamme de téléviseurs QLED 8K 2020 de Samsung peut aider les consommateurs passionnés par les jeux avec des performances améliorées, un décalage d’entrée réduit et des fonctions graphiques animées améliorées.

· Expansion des téléviseurs Lifestyle: Mises à jour de la gamme évolutive des téléviseurs Lifestyle de Samsung, comprenant les nouveaux déploiements mondiaux et des extensions vers The Frame, The Serif et The Sero.

Pour plus d’informations sur la gamme de produits TV 2020 de Samsung, rendez-vous sur: https://www.samsung.com/levant/tvs/qled-tv/highlights/

Tekiano avec communiqué