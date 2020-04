Ramadan 2020: Le dessin animée “Tunis 2050” revient sur El Hiwar Ettounsi (B.A)

Le dessin animé “TUNIS 2050” diffusé pour la première fois en 2009, revient pour une cinquième saison inédite en ce ramadan 2020. Né de la volonté de la société CGS de montrer son niveau de maîtrise de la technique 3D .TUNIS 2050 a été précurseur à tous les niveaux : le rendu technique du graphisme, l’écriture à plusieurs mains et le casting.

La série Tunis 2050 a révélé ceux qui sont devenus aujourd’hui des figures incontournables de la scène médiatique (Jaâfar Guesmi, Amine Gara, Wassim Herissi), mais surtout une manière subtile et hilarante de contourner la censure qui faisait rage en 2009. Quoi de mieux pour dénoncer la corruption, le matérialisme et l’hypocrisie de la société de l’époque que de prétendre que tout cela n’est qu’une fiction futuriste ?

Et ainsi commença l’incroyable épopée de Tunis 2050 qui a de suite rencontré son public. Succès d’audience, ascension fulgurante de certains membres du casting, véritable phénomène de société, les téléspectateurs se sont mis à reprendre des phrases devenues cultes depuis,et qui font aujourd’hui parti des « private joke » que tout tunisien comprend (sanna3 né, el kabbar oufé, momtazzzz).

Après la révolution, la série a dû se réinventer. Ecrire en toute liberté après l’expérience de la censure n’est pas chose aisée. Cela a donné lieu à une saison très touchante où le sentiment d’appartenance à la communauté tunisienne provoquait une grande fierté et où la série a su mettre en images (animées) cette période de grâce et d’osmose qu’ont connu les tunisiens.

Bande-annonce :’Tunis 2050′ Saison 5 :

Derrière cette success story, c’est surtout un fleuron industriel qui prenait forme. Des générations de graphistes et modélistes ont été formées en participant à ce projet. Aujourd’hui, ils sont plus de 35 à œuvrer à la saison 5. Il ne faudra pas moins de 5 mois de travail pour produire les 15 épisodes de 15 minutes avec un rendu et une qualité très différente de celle des débuts.

Autre nouveauté, le casting s’est élargi pour intégrer des nouveaux noms qui apportent un vent de fraîcheur à l’équipe initiale : Maram Ben Aziza, Nidhal Saadi, Aziz Jebali, Yasmine Dimassi, Jihed Cherni, Slaiem Herissi, Nebil Kolleb et bien d’autres.

Pour le grand retour de cette 5eme saison de Tunis 2050, Hatem Belhaj et Aziz Jebali ont complété l’équipe scénario avec Slim Ben Smaïl.

La série Tunis 2050 sera diffusée durant Ramadan 2020 sur la chaine El Hiwar Ettounsi juste après le feuilleton tunisien Awled Moufida.

