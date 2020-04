Covid, Smid + Robots, la série BD tunisienne à suivre durant Ramadan 2020

Les membres du collectif Lab619 ont concocté pour les internautes une BD dans l’air du temps intitulée “Covid, Smid + Robots,”. La BD surfe sur la vague des productions artistiques qui ont proliféré sous la pandémie du Coronavirus et se distinguant par leur originalité.

Les plus avertis vont se rendre compte que le logo de la BD est inspiré de la série américaine “Love, death & Robots”, une série télévisée d’animation d’anthologie pour adultes, produite par Joshua Donen, David Fincher, Jennifer Miller et Tim Miller et diffusée sur Netflix. Mourad Ben Cheikh Ahmed indique que ce n’est pas vaguement inspiré c’est complètement assumé!

Covid, Smid + Robots, est une série de BDs épisodiques qui relatent la situation tellement unique et insolite que nous vivons actuellement. Avec ce virus inconnu, nos vies ont complètement chamboulé; le confinement, la distanciation sociale, la ruée sur la farine, un robot policier qui somme les passants à rentrer chez eux..

Ces nouvelles situations, que les tunisiens sont obligés de confronter tous les jours, sont relatées dans la BD décalée “Covid, Smid + Robots”. Le premier opus a été mis en ligne le premier jour du Ramadan 2020 sur la page Fabook du collectif Lab619 :

Dessinée par Chakib Daoud sur un scénario de Mourad B. Ahmed, Chaque épisode est léger, indépendant, opte pour un style visuel différent, avec plein de références et de clins d’oeil de la pop culture allant du très évident au plus subtile.

C’est d’une part le challenge qu’on s’est imposé dans cet exercice et qui n’ennuiera pas le lecteur et d’autres part, notre manière de documenter, garder trace avec humour de cette pandémie moderne sans précédent, soulignent les éditeurs.

Un épisode de la série BD tunisienne “Covid, Smid + Robots” va être posté chaque 2 ou 3 jours durant le ramadan 2020 sur la page Facebook du Lab619.

S.B.

Lire aussi :

Le Lab619 édite une BD qui se lit sur les murs à Sousse ! (Photos, vidéo)