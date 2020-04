Deux films tunisiens “Un divan à Tunis” et “Non.Oui” remportent le Prix du Public Vues d’Afrique 2020

Le 36ème festival international de cinéma Vues d’Afrique (Canada) a dévoilé son palmarès lors d’une cérémonie de clôture virtuelle, accessible en direct le lundi 27 avril via sa page Facebook.

Présent par deux films, le cinéma tunisien a raflé le Prix du public Vues d’Afrique 2020 décerné pour la première fois à la suite du vote des internautes.

Le long métrage de fiction “Un divan à Tunis” de Manel Labidi et le long métrage documentaire “Non.Oui” de Mahmoud Jemni ont remporté les deux prix du public dans les catégories des longs métrages de fiction et du documentaire.

Tous les festivaliers et un large public ont pu assister à cette remise de prix, à travers le monde entier, sur la plateforme de Vues d’Afrique.

La soirée de clôture a été l’occasion de célébrer la vitalité et le dynamisme des cinématographies africaines et caribéennes mises à l’honneur lors de ce 36e Festival qui s’est déroulé en version numérique et ce dans le contexte sanitaire du Covid19 que le monde entier vit actuellement et qui requiert un confinement total.

