Signature d’un accord de distribution entre Smart Tunisie et Fortinet

Smart Tunisie, leader de la distribution de produits et solutions IT (technologie de l’information) en Tunisie, vient de signer un accord de distribution sur le territoire tunisien avec Fortinet, un des leaders mondiaux de solutions de cyber sécurité globales.

Selon un communiqué publié mercredi, par Smart Tunisie, cet accord vient compléter son portefeuille avec une large gamme de solutions consolidant ainsi parfaitement sa stratégie de One-Stop-Shop (une technique de vente qui consiste à offrir au consommateur la possibilité de réaliser la majorité de ses achats, même de nature différente, en un même endroit). Ce partenariat permettra, par ailleurs, à Fortinet de renforcer sa présence en Tunisie, en s’appuyant sur Smart Tunisie, connu pour son large réseau de partenaires et son expérience de plus de 20 ans dans le secteur IT.

” Cet accord est une grande fierté pour notre entreprise, qui est toujours apte à proposer des solutions informatiques complètes et à la pointe de la technologie.

Grâce à ce partenariat, nous pourrons non seulement répondre d’une manière plus efficace aux besoins des revendeurs avec des offres globales mais aussi les aider à accompagner leurs clients dans leur transformation digitale, ” a indiqué Abdelwaheb Essafi, PDG de Smart Tunisie.

Créée en 1997, Smart Tunisie compte un réseau de plus de 2300 revendeurs qui sont servis à partir du siège à Tunis ainsi que les deux agences de Sfax et Sousse. Le distributeur représente en Tunisie plus que 20 marques parmi les constructeurs et éditeurs les plus importants du monde de l’IT.