Tunisie – Education : Orientation scolaire et choix de la matière option en ligne dès le 18 mai 2020

Le ministère Tunisien de l’éducation a annoncé, jeudi dans un communiqué, que les opérations d’orientation scolaire et le choix des matières optionnelles pour l’année scolaire prochaine 2020-2021 se feront en ligne à cause des conditions de confinement dont sont soumis tous les élèves tunisiens.

Cette procédure concerne les élèves de la 1ère, 2ème année secondaire et la 3ème année sport se feront en ligne à travers le site https//parent.education.tn à partir du lundi 18 mai 2020.

Le ministère précise que les documents relatifs à l’orientation universitaire et au choix de la matière optionnelle peuvent aussi être retirés sur les sites officiels des établissements éducatifs et des délégations régionales de l’éducation et renvoyés par la suite par mail à l’établissement éducatif dont relève l’élève ou délivrés directement à l’établissement en cas de besoin.

Le ministère appelle tous les élèves concernés à suivre les séances d’information et de conseil sur l’orientation universitaire qui seront diffusées sur la chaine éducative la Watania Educative.

Tekiano avec TAP

Lire aussi :

Lancement de la Watania Educative: Des cours en Streaming et à la télé pour les élèves Tunisiens