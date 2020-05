Tunisie: Nouveaux prix de l’essence et du Gasoil dès le 7 mai 2020

Une baisse des prix de l’essence et du Gasoil sera appliquée en Tunisie dès le jeudi 07 mai 2020. Le ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique a annoncé que cette baisse des tarifs des produits pétroliers sera comprise entre 20 et 30 millimes.

Les nouveaux prix de l’essence et du Gasoil dès jeudi 7 mai 2020 en Tunisie seront comme suit:

– Essence sans plomb : Nouveau prix fixé à 2005 millimes/ litre, soit une baisse de 30 millimes.

– Gasoil sans soufre : Nouveau prix porté à 1775 millimes/ litre, soit une baisse de 25 millimes.

– Gasoil ordinaire : Nouveau prix fixé à 1530 millimes/litre, soit une baisse de 20 millimes.

Ci-après le communiqué du ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique:

Le ministère précise que les prix des autres produits pétroliers ont été maintenus.

Tekiano