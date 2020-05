Lancement du Huawei Nova 7i en Tunisie

L’innovation est un facteur clé dans n’importe quel succès technologique dans le monde, et le géant chinois Huawei des télécommunications a emmené l’innovation technologique et l’innovation artistique vers un autre univers avec son tout dernier smartphone de la fameuse série Nova, le Huawei Nova 7i.

Commençant par son nouveau logo, qui a interpelé la majorité des internautes sur sa définition, Huawei a su qu’investir sur le côté artistique de ses produits sera à nouveau le déclic dans l’industrie des smartphones. Mais le logo, ce n’est que le début d’un design Premium et chic surtout avec sa caméra Quadruple.

Le deuxième membre de la famille Nova est doté d’une caméra quadruple arrière innovante qui comprend une caméra HD 48 mégapixels, un capteur ultra grand angle à 120°, un objectif macro et un capteur de profondeur indépendant pour prendre des photos plus larges, plus claires et plus proches que vous n’auriez jamais pu l’imaginer. Et ce n’est pas tout, puisqu’il vient avec un chipset Kirin 810 qui apporte son arsenal de technologies redoutables pour une meilleure expérience utilisateur.

Mais encore. cette nouvelle production de la série Nova est livrée avec une batterie de 4200 mAh avec une autonomie de 24 heures. Même si la batterie devient faible, ce qui n’arrive pas souvent, vous disposez de la fonction Huawei SuperCharge de 40 W certifiée par le TÜV Rheinland, pour la remplir à 70% en seulement 30 minutes ! Voilà qui peut sauver la vie !

Le Huawei Nova 7i représente un concentré de technologies et de la mode qui ont de quoi surprendre, couplé au fait que la série Nova rencontre un grand succès dans les pays voisins, nous ne doutons pas que ce merveilleux smartphone se vendra incroyablement bien dans les jours à venir.

NOVA 7i, LA TECHNOLOGIE EN TOUTE BEAUTE.

