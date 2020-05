Le vide-dressing Tunisien en ligne “Dabchy” se dote d’une nouvelle version de son App

Le vide-dressing Tunisien en ligne “Dabchy” se dote d’une nouvelle version de son Application mobile. La nouvelle application Dabchy est plus stable, plus rapide et plus ergonomique avec une interface graphique et une expérience utilisateur repensés.

Des nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées comme la possibilité d’effectuer la recherche par Dabchoucha, le Dark mode, la recherche multicritère améliorée, une estimation réelle des délais de livraison suivant le profil de la vendeuse et de son historique, suivi des commande plus détaillé, et une notation remise à zéro et est maintenant associée uniquement à un achat vérifié.

Cette nouvelle mise à jour a été inspirée des avis et des suggestions des utilisatrices de la plateforme depuis des mois. La Startup Dabchy a su être à leur écoute pour tout récolter, analyser et intégrer au sein de l’équipe technique.

Le consommateur étant au cœur du travail de Dabchy, cette nouvelle version a été testée en exclusivité par une centaine de Dabchouchas pendant des semaines durant le confinement.

Lancé en 2016, le site du vide dressing en ligne, a su en 4 ans séduire une large communauté de plus de 500 000 inscrites qui vendent et achètent des vêtements pour femmes et enfants neufs ou d’occasion.

Dabchy assure la livraison sur toute la Tunisie et offre une garantie pour les Dabchouchas pour effectuer leurs transactions en toute sécurité (paiement en ligne ou à la livraison, retour gratuit et service client dédié).

Aujourd’hui, la plateforme est devenue la plus grande boutique en ligne en Tunisie avec un catalogue de plus de 650 000 articles et en 2019, Dabchy a été le 4ème site e-commerce le plus visité en Tunisie.

Cette nouvelle version de l’application, disponible sur iOS et Android, est à l’image de la startup : innovante, friendly et sécurisée. Elle va encore permettre à Dabchy de répondre au mieux aux besoins des Dabchouchas.

Tekiano avec communiqué