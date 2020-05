L’IBM Digital Plateform accessible aux bénéficiaires de l’ANETI sur le site ANETI Tkawen   

Une convention a été signée entre L’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant, l’ANETI et IBM. Cet accord permettra dorénavant à l’ensemble des bénéficiaires de l’ANETI d’avoir accès aux formations en ligne sur l’IBM Digital Plateform gratuitement sur la plateforme digitale ANETI Tkawen.

Un engagement de responsabilité sociétale de la compagnie IBM qui mérite d’être souligné. Les chercheurs d’emploi pourront ainsi développer leur employabilité à travers un grand nombre de compétences et découvrir les technologies émergentes telles que le cloud, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la blockchain, la science et l’analyse des données et la cybersécurité. De plus, les utilisateurs auront accès à IBM Cloud & AI Platform où ils pourront créer leurs solutions en ligne.

La Plateforme est organisée en trois sections différentes:

• L’Explorer Journey offre aux utilisateurs une série de courtes vidéos qui sont rapides à apprendre, présentant les principales technologies émergentes et incluant des exemples de la façon dont la technologie est appliquée. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, il existe des ressources supplémentaires à la fois dans la plate-forme elle-même et sur d’autres sites Web IBM.

• The Innovator Journey permet aux utilisateurs de créer leur propre solution numérique. Il commence par présenter de nombreux exemples de solutions numériques innovantes, suivi par une introduction à la méthodologie de réflexion conceptuelle et, plus important encore, un accès aux services «IBM Cloud Lite» où les utilisateurs peuvent créer leur propre solution.

• Le New Collar Journey est conçu pour offrir aux utilisateurs la possibilité d’acquérir des compétences numériques clés qui sont très demandées dans le marché du travail, telles que le développement d’applications Web, le cloud, l’IA et le développement de Blockchain. Les cours se composent de contenu multimédia, et beaucoup comprennent des laboratoires pratiques permettant aux utilisateurs de découvrir la technologie. L’utilisation d’IBM Watson va aider les utilisateurs à créer leur profil de compétences et les connecter à un large éventail de sites de recrutement en ligne.

La plateforme ANETI Tkawen a été lancée dès le début du confinement proposant une large gamme de formations à distance pour les chercheurs d’emploi dans des domaines aussi variés que le digital, la programmation, les soft skills, le développement personnel, le business, le management, les data science, l’entrepreneuriat, le design, l’art, la santé et bien d’autres.

