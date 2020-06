Covid-19 : Les termes les plus recherchés par les internautes tunisiens durant le confinement 

Que pouvait bien rechercher le Tunisien chez lui, bien installé devant son ordinateur ou son smartphone, durant le confinement imposé par la pandémie liée à la Covid-19 ? Telle est la question existentielle et non moins curieuse que nous nous sommes posée.

Pour y répondre, nous nous sommes basés sur l’outil de recherche Google Trends en sélectionnant les sujets ayant enregistré la plus forte progression en termes de fréquence de recherche, au cours des 30 derniers jours.

Ainsi, la firme de Mountain View nous révèle beaucoup de choses intéressantes sur le mode de vie du Tunisien durant cette période difficile qui aura marqué les esprits en imposant de nouvelles habitudes de vie sociale.

On peut par exemple connaître la marque préférée de téléphone du Tunisien, le pays qu’il souhaiterait visiter, les plats qu’il aimerait cuisiner, ses chanteurs préférés, les émissions qu’il aimerait le plus regarder, etc.

Coronavirus, Subutex et méthanol dans la rubrique «santé»

En tête de liste dans la rubrique «santé», viennent tout naturellement les termes “nouveaux cas coronavirus Tunisie“, “méthanol“, mais aussi “Subutex“ et “fièvre typhoïde“.

On apprendra ainsi que les sujets de recherche les plus fréquents concernant la catégorie «actualité» sont : Ragaa El Gadawi -la célèbre actrice égyptienne dont la nouvelle de la contamination au coronavirus aurait visiblement ému nos compatriotes- et Hesham Selim -l’acteur égyptien qui a surpris les téléspectateurs en révélant au début du mois que Nour, sa fille de 26 ans, était transgenre.

Ramadan oblige, nos chers Tunisiens étaient tous braqués sur la série «Nouba 2» diffusée durant le mois saint en prime time sur la chaîne Attassia TV sur la plateforme digitale tunisienne Artify.

Concernant la rubrique «auto», nous avons assisté à un record, durant le mois de mai, pour les véhicules suivants : Suzuki Swift, Peugeot 2008, Polo 8, Ford Fiesta Mark 3 et Hyundai i10. Le sujet «contrôle technique» était également à l’ordre du jour et aura tourmenté plus d’un conducteur.

Dans la rubrique «alimentation», on remarque les mots confiture, Zouza, Baklawa et Kaak Warka qui ont explosé les records en termes de recherche.

De son côté, la rubrique «sport» fait ressortir les termes suivants : Bundesliga, Koora Live, Live score et Bayern Munich.

«Awled Moufida» et «Sanfara» explosent Youtube

Pour ce qui est des vidéos les plus recherchées, le clip « Fa9ou bia » du rappeur tunisien Sanfara semble battre tous les records d’audience. Il est suivi par l’incontournable série « Awled Moufida » diffusée sur Al Hiwar Ettounsi et dont la saison 5 aura été un réel succès cette année.

Dans la catégorie «shopping» ce sont les modèles de smartphones Oppo A31, Huawei Y5, Huawei Nova 7i qui ont été les fréquemment recherchés. Il en va de même pour les marques de vêtement « Zara » dont tout le monde se rappelle les files interminables lors du jour d’ouverture ainsi que « Bershka ».

Pour ce qui est de la rubrique «voyages», c’est l’île de Djerba qui vient en tête, suivie curieusement par les villes de Florence et de Bari en Italie, et enfin par le Vietnam.

