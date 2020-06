Tunisie – Musées: guide des procédures sanitaires de prévention contre la Covid-19

L’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (Amvppc) a publié le guide des procédures sanitaires de prévention contre la Covid-19 destiné aux visiteurs des sites archéologiques, monuments historiques et musées et à appliquer dès jeudi 04 juin 2020.

Les sites archéologiques, monuments historiques et musées de Tunisie rouvrent leurs portes dès le 4 juin de 9h30 à 14h30 durant cette période de confinement orienté. Le guide édité fixe les mesures sanitaire à respecter dès la réouverture.

Dans ce guide on peut lire que Tous les visiteurs sont appelés à se conformer strictement aux procédures suivantes:

– Porter le masque de protection avant l’entrée à l’espace avec interdiction de le toucher une fois porté (l’entrée sans masque est interdite).

– Respecter la file d’attente pour l’acquisition des tickets d’entrée et maintenir une distanciation sociale d’au moins 1 mètre entre les visiteurs en suivant le circuité d’entrée préetabli par l’administration.

– Respecter la capacité maximale de visiteurs de 50%

– Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou si nécessaire les désinfecter avec le gel hydroalcoolique.

– Respecter la distanciation sociale pendant la visite en gardant une distance de sécurité d’1 mètre.

– Interdiction de toucher les vitrines d’exposition et les pièces archéologiques exposées.

Il est précisé dans le guide que cette procédure peut être modifiée en fonction de l’évolution de la situation générale du pays. Par ailleurs, le 7 juin est le premier dimanche du mois, du coup nous rappelons que l’accès aux musées et sites historiques de Tunisie est gratuit!

