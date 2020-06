Les films tunisiens “Aya”, “Mirage” et “Le convive”disponibles en streaming gratuit

Dans le cadre de la 15ème édition du Festival International du Film Oriental de Genève FIFOG 2020 qui se tient du 8 au 14 juin 2020 en ligne comme tous les festivals cinématographiques du moment, il est possible de regarder en direct Streaming trois productions tunisiennes.

La compétition de courts-métrages propose 14 productions en provenance de 14 pays qui vont concourir pour remporter le FIFOG d’or parmi eux trois court-métrages tunisiens “Mirage” de Faten Jaziri, “Aya” de Moufida Fedhila ( 2017, 23 mn) et “Le Convive” de Hakim Mastour.

Le public aura l’occasion de visionner ces trois films tunisiens en streaming gratuit et aussi de voter pour le meilleur film qui remportera le Prix du Public 2020. En plus de tous les autres films de la compétition qu’on peut voir en ligne, un court-métrage intitulé “Tunisie 2045” est à découvrir; il s’agit d’une fiction de 3 minutes réalisée par le Français Ted Hardy-Carnac, qui traite de l’immigration…

L’édition 2020 du FIFOG est placée sous le signe de la Résistance au Féminin et célébrera, entre autres, les images de femmes, amplifiera l’espoir de la jeunesse, questionnera les résistances des peuples et explorera la dynamisme des sociétés d’Orient, notamment leur volonté de s’opposer aux conservatisme moral et politique avec douceur et sourire.

Pour regarder les films du FIFOG 2020, consultez le site du FiFOG.com catégorie compétition.

Il est possible de regarder les films en streaming gratuit à partir du lundi 08 juin jusqu’au dimanche 15 juin à minuit. Le vote pour le Prix du Public prendra fin samedi à minuit. Le palmarès du FIFOG sera dévoilé le mardi 16 juin.

Le programme final du FIFOG et les projections en salle, notamment des fictions longues, sont reportées à l’automne 2020, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire Lit-on dans le communiqué du festival Suisse.

