Les efforts de la Tunisie pour redémarrer le tourisme salués par l’OMT

Les efforts de la Tunisie pour garantir une saison touristique “Safe” sont salués par l’Organisation mondiale du Tourisme dans un tweet. La Tunisie avait auparavant été classée dans le top 07 des pays à visiter post-Covid en 2020 par le magazine américain Forbes.

En effet la World Tourism Organization considère que la Tunisie a entrepris des actions solides pour redémarrer le tourisme, ajoutant que la Tunisie a développé un protocole sanitaire pour garantir un environnement sain pour les touristes et les travailleurs dans le secteur touristique.

Tunisia takes solid actions to #RestartTourism!

Tunisia has developed a health protocol to guarantee a safe environment for travelers and workers in the tourism sector. #Solidarity #safety and #coordination to #RestartTourism! pic.twitter.com/XhJYg6XvNG

— World Tourism Organization (@UNWTO) June 9, 2020