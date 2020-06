Concours MEDIA LOVES TECH 2020 : La 3ème édition se déploiera en Tunisie, Maroc et Algérie

Le concours MEDIA LOVES TECH revient pour une nouvelle édition et s’étendra sur la région du Maghreb. Le programme d’incubation qui vise à repérer les meilleurs concepts numériques pour un journalisme innovant et de qualité se déploiera en 2020 au Maroc et en Algérie en plus de la Tunisie.

Après deux éditions tunisiennes, MEDIA LOVES TECH 2020 invitera des équipes du Maroc et d’Algérie à soumettre leurs idées de projets et tenter de rejoindre une grande famille d’experts et de passionnés !

Journalistes, entrepreneurs, créatifs, développeurs, passionnés des médias ou tout acteur ou organisation qui souhaite innover le paysage médiatique sont invités à envoyer leurs idées de projets innovantes pour un journalisme de qualité au site web startup.medialovestech.com Jusqu’au 31 juillet 2020.

Les 12 meilleures équipes recevront chacune 1 000 € et seront qualifiées pour la phase d’accompagnement qui débutera à l’automne. Après une série de webinaires, de conseils en one-to-one et un hackathon passé en compagnie d’experts et de mentors spécialistes des startups, des médias et des nouvelles technologies, le jury dévoilera en décembre 2020 les projets gagnants. Le grand vainqueur final recevra la somme de 10 000 €.

Dans des pays faisant face à des défis similaires, les marchés peuvent s’enrichir entre eux. C’est pourquoi MEDIA LOVES TECH est convaincu que l’expansion de son réseau au Maroc et en Algérie optimisera le potentiel des projets et le travail des équipes, afin de créer des opportunités de développement et de pérennisation pour les médias.

MEDIA LOVES TECH est une initiative de DW Akademie, le centre de la Deutsche Welle pour le développement international des médias, la formation journalistique et le transfert de connaissances. En coopération avec Al Khatt, ONG tunisienne qui oeuvre pour la liberté de la presse et l’expression et se veut un laboratoire d’idées sur l’avenir du journalisme à l’ère de l’Internet.

Depuis 2011, la DW Akademie s’engage en Tunisie avec ses partenaires pour renforcer le droit de l’homme à la liberté d’expression et à un accès sans entrave à l’information. La DW

Akademie permet aux gens du monde entier de prendre des décisions libres, fondées sur des faits fiables et un dialogue constructif.

Ce projet est financé par le BMZ – Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement de l’Allemagne.

Tekiano avec communiqué

