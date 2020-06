La Tunisie représentée au festival de Cannes 2020 par la CNCI

Le Marché du film de Cannes sera en ligne cette année du 22 au 26 Juin 2020 en vue de la situation sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus. Près de 82 096 professionnels sont inscrits au Marché du Film Online, destiné à recréer l’expérience du marché à Cannes, avec des rencontres en direct et en temps réel.

Ce marché du film est mis au point pour soutenir l’industrie cinématographique internationale et faciliter les affaires et le réseautage pour les professionnels du monde entier,

La Tunisie continuera a être présente au festival de Cannes 2020 dans sa version numérique à travers le pavillon virtuel du Centre National du Cinéma et de l’Image, CNCI, qui comme chaque année fera la promotion de la cinématographie tunisienne à travers la création d’opportunité de coopération et d’échanges avec les institutions présentes et entre les différents acteurs du domaine cinématographique.

A noter que plus de 1200 projections en ligne seront organisées à destination des participants et 2300 longs métrages seront proposés en acquisition.

