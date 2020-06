Google va ajouter le label “Fact Check” sur les fausses images pour lutter contre la désinformation

Dans le cadre de la lutte contre la désinformation ou les Fake News, le moteur de recherche Google va ajouter le label “Fact Check” dans Google Images pour indiquer celles qui ont été modifiées ou photoshopées et donc trier les fausses images des vraies.

Google compte ajouter l’étiquette “Fact Check” sur les images mais aussi les vidéos fabriquées et modifiées pour signaler qu’elles sont trompeuses. Notons que depuis 2017, Google News avait ajouté un label pour différencier les “Fake News” des informations vérifiées dans ses résultats de recherche.

Is that image of a shark swimming down a street in Houston real? Google Images now has “Fact Check” labels to help inform you in some cases like this (no, it was not real). Our post today explains more about how & when fact checks appear in Google Images: https://t.co/YisZuOyGEH pic.twitter.com/aRntlIo6qT

— Google SearchLiaison (@searchliaison) June 22, 2020