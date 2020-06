Le Festival du Film Environnemental revient avec une tournée: Programme d’Envirofest 2020

Le Festival du Film Environnemental ENVIROFEST revient avec une tournée sur toute la Tunisie et ce après la suspension de tous les événements culturels pour cause de Covid 19 au mois de Mars 2020. Le comité d’organisation du Festival du Film Environnemental de Tunisie ENVIROFEST a le plaisir d’annoncer que sa programmation reprend par une tournée sur toute la république qui débutera les 26 et 27 juin 2020 à la Marsa et ira dans plusieurs villes jusqu’au mois de novembre.

La 3ème édition du festival va se poursuivre jusqu’à la mi-septembre dans 6 autres villes côtières sous la thématique «Gardons nos plages propres cet été ». La tournée reprendra en octobre à la Cité de la Culture de Tunis en partenariat avec la Cinémathèque Tunisienne et dans 4 villes de l’intérieur et du Sud, jusqu’à la fin du mois de Novembre.

Envirofest compte parmi ses partenaires et sponsors le Ministère des Affaires Culturelles, le ministère de l’Environnement, le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), Spa-Rac/UN Environement, l’Institut Français de Tunisie, la Saison Bleue, l’Union Européenne, les ambassades de Grande-Bretagne et du Canada et la SFBT.

Calendrier de la tournée de la 3ème édition du festival Envirofest : Juillet 2020:

15-16: Envirofest Bizerte sur le Vieux Port

24-25: Envirofest Monastir sur la Corniche Août 2020 :

7-8 : Envirofest Djerba à Houmet Souk

21-22: Envirofest Mahdia sur la Corniche Septembre 2020 :

5-6: Haouaria / 18-19 Sfax Octobre 2020:

Tunis Cité de la Culture avec la Cinémathèque Tunisienne

Envirofest Gabès / Envirofest Redayef Novembre 2020:

Envirofest Makthar / Envirofest Tozeur

Le festival Envriofest 2020 débutera donc les vendredi 26 et samedi 27 Juin 2020 à La Marsa, en partenariat avec la municipalité de la Marsa et prévoit l’installation d’une salle de cinéma en plein air en bord de mer avec une capacité de 200 à 300 sièges, tenant compte des règles sanitaires de distanciation. Deux projections de films par soirée sur des thématiques environnementales sont prévues de 21h à minuit.

Les films qui seront projetés vendredi : Le film “The Great Green Wall” projeté en avant première en plein air à la Marsa (trailer)et le film 2040 – Des solutions pour sauver la planète.

En partenariat avec Tunisie Recyclage, il est prévu des activités dédiées au grand public sur le grand boulevard de la Marsa avec des spectacles de théâtre de marionnettes et atelier de fabrication de marionnettes à partir de produits plastiques recyclés pour les 5-10 ans et un espace jeux pour les 11-16 ans expliquant le triage et le recyclage du plastique de 18H à 20h.

Un village environnemental consacré aux associations militant dans le domaine de l’environnement sera installé et il y’aura également une expo photo en plein air de 25 photos géantes de 1m20 x 1m80 sur les fonds marins méditerranéens .

Toutes ces activités se déplaceront ensuite de villes en villes lors de la tournée d’Envirofest 2020.

