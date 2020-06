Le groupe Telnet présente Phénix, son premier drone made in Tunisia à usage agricole

Le groupe Telnet Holding a dévoilé son premier drone fabriqué avec une expertise 100% tunisienne à l’occasion de son assemblée générale ordinaire annuelle qui s’est tenu au siège de l’Institut arabe des chefs d’entreprises. Surnommé “Phénix”, il a été fabriqué par une équipe composée d’ingénieurs du groupe Telnet.

Les dimensions du drone sont de 4,7 mètres x 4,2 mètres. Il pourra parcourir une distance de 800 Km avec une altitude de 5Km et il pourra également voler pendant 8 heures en continu grâce à son large réservoir de carburant.

Ce drone est doté d’un système de vol automatique, d’un système de télécommande et d’un système anti collisions, le drone pourra effectuer des missions dans le domaine de l’agriculture, des opérations de sauvetage et de recherche…

Ce drone made in Tunisie pourra effectuer des missions polyvalentes dans le secteur de l’agriculture dont la livraison d’équipements dans des zones difficiles d’accès et les opérations de surveillance des récoltes et du bétail, a indiqué, lundi, à l’agence TAP, Anis Youssef, directeur d’innovation du groupe.

Le projet de fabrication de drone a été lancé par le groupe depuis 2018. Les travaux de fabrication ont duré deux ans et ont été mis en œuvre par les ingénieurs du groupe tunisien TELNET.

Tekiano avec TELNET

