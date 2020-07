Tunisie : Le cinéma à la Conquête des régions avec Cinéma Fi 7oumetna (Planning)

Le cinéma part à la conquête des régions tunisiennes en cet été 2020 grâce au projet ambitieux et multi-facette “Cinéma Fi 7oumetna”, une initiative de la Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs FTCC, soutenue par Tfanen Tunisie Créative et qui vise à former, projeter des films et divertir!

Le projet Cinéma Fi 7oumetna a débuté en janvier 2020 et devait se dérouler en début d’année, mais l’avènement de la pandémie du Covid-19 a décalé toutes les dates. Néanmoins, un événement annexe a été organisé durant la période du confinement intitulé “Fallem fi Darek” (édite des films chez toi).

Il s’agissait d’un concours de films avec la technique “Stop Motion” qui a vu la participation de 25 mini films de Tunisie, Egypte et Syrie. Nous vous proposons de découvrir le film de la candidate Nada Chaâbane qui a remporté le premier prix de “Fallem fi Darek” et qui a été récompensé en marge de la conférence de presse de Cinéma fi 7oumetna:

Le coordinateur du projet, Sharfi Ferjani, a expliqué durant la conférence que le projet “Cinéma Fi 7oumetna” est divisé en deux parties principales:

– Une section de formation des jeunes formateurs qui a commencé depuis juin 2020, formant un groupe de jeunes dans un atelier fermé sur les techniques de Stop Motion qui vont transférer par la suite ce savoir-faire aux écoliers.

– La projection des travaux réalisés ainsi que d’autres films tunisiens et étrangers à l’instar de Sabat Al-Eid, Baba Musafir et Yed Ellouh qui seront présentés dans des espaces ouverts dans les quartiers populaires de Tunisie.

L’équipe de Cinéma fi 7oumetna emmènera donc le cinéma dans des villes de l’intérieur de la Tunisie pour une tournée qui se déroulera à partir du 5 juillet jusqu’au 02 septembre 2020. Une série d’escales seront faites pour proposer des ateliers aux enfants afin de les initier aux techniques de “Stop Motion”, les aider à concevoir un film puis le projeter en présence de leurs famille et d’un public divers.

Manel Souissi, directrice de la FTCC nous explique dans la vidéo qui suit l’objectif du projet Cinéma Fi 7oumetna et comment les élèves tunisiens peuvent s’inscrire aux ateliers :

Le point de départ de Cinéma Fi 7oumetna 2020 se fera à partir de Douz (Guebeli) où des ateliers se dérouleront durant 5 jours suivi d’une projection le 11 juillet. Les formateurs partiront par la suite à Cheneni (Gabès) puis Meknessi (Sidi Bouzid), Mahdia, Kesra (Siliana), Ghar Dimaou (Jendouba), Sejene (Bizerte), Battan (Manouba) et la dernière escale se fera dans la ville d’El Mourouj relative au gouvernorat de Ben Arous.

Planning détaillé de Cinéma FI 7oumetna 2020 , nous rappelons que les 6 ateliers proposés sont ouverts à tous les élèves dans les différents maisons de culture des villes tunisiennes partenaires:

Cette initiative va créer sans doute une nouvelle dynamique durant l’été dans des régions ou les jeunes ne sont peut-être jamais allés dans une salle de cinéma et n’ont jamais vu de films sur grand écran. La FTCC annonce qu’elle ambitionne de former pas moins de 60 écoliers tunisiens et compte effectuer les projections devant un public composé de pas moins de 3000 enfants, 1000 parents en plus de 6000 jeunes dans toute la Tunisie.

“Grands Ecrans avec de Petites Mains” ou l’ambition de transmettre aux jeunes la passion du cinéma, lutter contre les inégalités et certainement beaucoup d’émotion au rendez-vous.

