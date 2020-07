Un Tunisien remporte le 1er prix d’un concours mondial de poésie, Découvrez son poème

Nadhir Guedri, un jeune tunisien passionné de Poésie et originaire du gouvernorat de Jendouba, vient de remporter le premier prix d’une compétition internationale de poésie en langue française.

Le jeune étudiant tunisien en littérature française à la faculté des sciences humaines de Tunis (9 avril), a participé à distance à l’édition 2020 du concours International de Poésie (CIP) française “Des mots pour notre terre” proposé par l’Institut Mondial d’Art de la Jeunesse (Centre pour l’UNESCO).

C’est le poème “Le rêve de l’inséparation ” autour des incendies ayant ravagé les forêts en Australie qui a fait gagné le premier prix à Nadhir Guedri dans la catégorie 18- 25 ans. Dans son poème, le poète donne la parole aux animaux pour s’exprimer et protester contre la cruauté de l’Homme envers l’environnement. Ils défendent ainsi leur existence et cet héritage commun qu’est la terre où ils ont le droit de vivre en paix.

C’est avec fierté que la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis a partagé le poème de son étudiant que nous vous proposons de découvrir. Poème de Nadhir Guedri :

Nadhir Guedri a remporté le premier prix du Festival national des jeunes écrivains à Kélibia (Cap Bon) à deux reprises, en 2015 et 2016. Il a aussi remporté le 1er prix du concours de poésie de l’Office des œuvres universitaires et le second prix du concours d’écriture organisé par la Faculté des sciences humaines et sociales en 2019.

Tekian