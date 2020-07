Découvrez la nouvelle version de la chanson “Kelmti Horra” avec 53 artistes de 22 pays (vidéo)

La chanteuse tunisienne Emel Mathlouthi qui s’est faite connaitre à travers la chanson “Kelmti Horra” (Ma parole est libre) sortie durant la période de la révolution propose une nouvelle version de cette même chanson, mais filmée durant le confinement avec la participation de 53 artistes de 22 pays, chanteurs, danseurs, musiciens et acteurs.

La vidéo de la version orchestrale de de la chanson “Kelmti Horra”, dont les paroles sont écrites par le poète et écrivain Amin el Ghozi et composée par Emel Mathlouthi propose 100 séquences (issues d’enregistrements faits par les artistes eux mêmes) rassemblées dans un montage vidéo de 8min33. Nous vous proposons de la découvrir:

Parmi les chanteurs tunisiens on retrouve sur la vidéo Abir Nasraoui, Ghalia Benali, Nour Ben Chikh Larbi et Nour Harkati, les acteurs tunisiens Dhafer El Abidine, Dorra Zarrouk, Hend sabry et Maram Ben Aziza ainsi que les artistes El Seed et Huda Ajili.

Sous la vidéo, ils sont cités les artistes participants par ordre d’apparition; du Liban on retourve Jahida Wehbe, Firas Abou Fakher, Hamed Sinno et Tania Saleh, de la Syrie Faia Younan et Chachar Zarkan, de la Palestine Omar Kamal et Rasha Nahas, Ayo du Nigeria, de la Daby Touré Mauritanie, Eliasse et Nawal des îles Comores,Flavia Coelho du Brésil), Hana Malhas de la Jordanie),Code rouge du Maroc, Razia Said de Madagascar, Said Helaf de Djibouti,Sussan Deyhim d’Iran et Nadin al Khalidi d’Irak.

Les musiciens participants sont Atef Malhas et Yazan Al Rouan de Jordanie, Cheikh Tidiane Seck de Mali, Harvey Wirth de Suriname, Issa Hassan de Kurdistan, Jowan Safadi de Palestine, Justin Salisbury des Usa, et Sharaf al Gaedi du Yémen.

Emel Mathlouthi qui vit actuellement aux USA a déclaré: “Ce groupe étonnant d’artistes talentueux me donne de l’espoir et me rend fière. Malgré la convergence de leur origines et points de vue, ils se sont réunis de différents horizons pour plaider liberté et justice. Chacun des artistes participants a partagé sa propre touche, vision et sentiment en fonction de son expérience personnelle. Tous s’unissent autour de la cause de la Liberté!.

S.B.

