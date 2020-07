Beach Puppet du 18 juillet au 15 août 2020 dans plusieurs plages de la Tunisie

Le Centre national d’Art de la marionnette propose aux estivaliers l’événement “Beach Puppet” ou “Les poupées de la plage” du 18 juillet au 15 août 2020 dans plusieurs plages de la Tunisie.

Beach Puppet est un nouveau concept d’évènement estival dont l’objectif est d’investir les plages tunisiennes en proposant aux enfants et aux grands des ateliers de fabrication de marionnettes et des performances, le tout dans une belle ambiance haute en couleur et égayée par la musique et l’animation.

Au cours de 5 weekends de l’été 2020, 5 plages de Tunisie seront investis par des animations autour des marionnettes dans 5 gouvernorats. Au programme une performance de manipulation de marionnettes, des ateliers de fabrication de marionnettes à partir de matériaux de récupération et recyclage, la conception de marionnettes flottantes qui seront exhibées dans la mer et une expo-vente de marionnettes.

Le planning de la tournée de Beach Puppet 2020 sera comme suit:

– Tunis Plage de la Marsa Samedi 18 Juillet

– Nabeul Sidi Mahrsi Samedi 25 Juillet

– Sousse Boujâafar Samedi 28 Juillet

– Monastir Corniche Dimanche 29 Juillet

– Bizerte Sidi Ali Mekki Samedi 08 Août

– Jendouba Plage de Tabarka Samedi 15 Août

Le Centre national d’Art de la marionnette indique que cet événement éphémère proposera un espace de créativité et d’attraction inédit à ciel ouvert, où se mêleront l’art, le jeu et l’environnement.

S.B.