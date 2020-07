Clean-Up day: Une nouvelle grande journée de nettoyage en Tunisie le 26 juillet: Inscrivez-vous!

Après la grande opération de Nettoyage de la Tunisie qui s’est déroulée dimanche fin juin, les associations environnementales Tounes Clean-Up, Soli Green et Tunisie Recyclages reprennent du service et proposent dimanche 26 Juillet 2020, une nouvelle grande journée de nettoyage “Clean Up day” dans une optique de rendre cet événement régulier et mensuel avec la participation de tous les tunisiens.

L’objectif du Clean Up Day est de ramasser un maximum de déchets et de les trier pour un grand nettoyage des rues et des plages tunisiennes. L’association Tunisie Recyclage, procédera par la suite à la récupération de ces déchets.

Tous les bénévoles et associations sont invités à s’inscrire via le formulaire disponible en ligne. Pour plus d’informations, consultez le site www.tounescleanup.com

