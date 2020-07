Cinéma Fi 7oumetna – Douz: Mettre des étoiles dans les yeux des enfants, Pari remporté ! (vidéos)

Regarder un film pour un enfant, c’est souvent un moment exceptionnel de découverte et de divertissement. Qu’on serait-il si le film en question était le fruit de sa propre création? Des yeux qui pétillent et une fierté inestimable aussi bien pour cet enfants créateur que ses parents et tous les spectateurs qui ont eu la chance de regarder de mini-créations, fruit de labeur de petites mains sur grand écran.

Cinéma fi 7oumetna a gagné ce challenge d’enchanter tout un village à Douz, le point de départ de sa tournée, grâce à “De grandes créations avec de petites mains” .Des dizaines d’enfants ont participé à des ateliers proposés par des formateurs et membres de la Fédération tunisienne du ciné-Club FTCC dans la ville de Douz.

Le fruit de ces activités au sein des ateliers Stop Motion se sont de minis films réussis fabriqués avec de la pâte à modeler. Les petits écoliers tunisiens ont mis la main à la pâte pour fabriquer un film, dont ils ont eux même proposé le sujet.

Il présente les étapes de la tonte des moutons, qui est organisée au début de l’été ainsi que les manifestations festives qui l’accompagnent au sein de la famille élargie. Nous vous proposons de le découvrir :

Ce film et plusieurs autres court-métrages tunisiens et étrangers ont été présentés à quelques 400 spectateurs qui se sont rassemblés dans une cours en plein air devant l’école de Douz.

Retour en vidéo sur l’ambiance de la soirée Cinéma fi 7oumetna à Douz :

Cinéma Fi 7oumetna continue sa tournée à travers les villes de Tunisie pour projeter des films et en créer d’autres avec cette volonté de divertir et qui sait peut être déclencher des vocations… Vous pouvez suivre le déroulement de cette aventure sur la page Facebook السينما في حومتنا Cinéma Fi 7oumetna qui archive rigoureusement chaque étape. A suivre..

