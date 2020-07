Ciné-Drive en Tunisie : Le cinéma autrement au temps du Coronavirus

Des séances de Ciné-Drive ou drive-in viennent d’être organisées en Tunisie. Des écrans géants en plein air ont été installés au parking municipal de Sidi Bou Said et au parking de l’amphithéâtre romain de Carthage là où des centaines de voitures se sont alignées.

Le ciné-drive existe depuis l’époque du cinéma muet dans le monde entier. Il est popularisé dans les années 1920 durant l’été aux USA. En Tunisie, plusieurs projections de films en plein air se déroulent régulièrement depuis des années dans les espaces ouverts, plages, stades ou amphithéâtres mais c’est rarement que des espaces de projection sont aménagés spécialement pour accueillir des voitures.

Organisé par Goubantini Cinéma, Digit-S et IFM, le Ciné Drive Sidi Bou Said a débuté le 24 juillet 2020 avec la projection du film américain “Bad Boys 3”. Cette session s’est déroulée à guichets fermés, les 250 places disponibles dans le parking ont été prises d’assaut permettant à presque 1000 spectateurs de regarder le film projeté sur écran géant en plein air.

Le même jour, un autre ciné drive est organisé quelques kilomètres plus loin par Carthago Events avec la projection de la comédie tunisienne “Rebelote” par le cinéma drive-in à Carthage au parking du théâtre romain de Carthage.

Le ciné-drive est totalement compatible avec les contraintes imposées par l’épidémie du Coronavirus. En restant dans leurs voitures, les cinéphiles respectent la distanciation sociale. La projection qui se déroule dans un espace ouvert et aéré, limite la contagion et permet de se divertir en famille tout en respectant le protocole sanitaire.

En plus des films, les spectateurs pourront assister à des mini-concerts et des animations organisées juste avant la projection et il est possible de s’approvisionner en snacks divers dans des food Corners.

Le prix du billet d’une séance drive-in à Sidi Bou Said est fixé 30 dt par voiture. Les billets sont disponibles soit en ligne, soit dans les points de vente de teskerti.tn. Voici le Programme des films diffusés au ciné drive Sidi Bou Said du 29 juillet au 11 août 2020 :

