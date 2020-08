Salon International de la Bande Dessinée de Tazarka 2020: 24e édition digitale du 13 au 16 Août

L’Association du Cercle des Amis de l’Image annonce l’organisation d’une session digitale de la 24ème édition du Salon International de la Bande Dessinée de Tazarka, SIBDT 2020, du 13 au 16 Août 2020. La session tournera autour de la Bande Dessinée Tunisienne, Algérienne et Francophone avec la participation de nombreux artistes et a prévu un concours pour enfants et des performances artistiques.

Suite à la pandémie du covid-19, le comité d’organisation de la 24 session du Salon International de la Bande Dessinée a opté exceptionnellement pour une édition Digitale afin de respecter les consignes sanitaires, tout en offrant aux amoureux de la Bande Dessinée un programme riche et varié.

Dédié à la mémoire de son fondateur Abou Seoud Messadi, le Salon International de la Bande Dessinée est devenu un rendez-vous annuel pour les dessinateurs, les créatifs, les amoureux de la bande dessinée mais également une occasion pour faire découvrir gratuitement au public le 9ème art.

Le programme de cette 24ème édition virtuelle prévoit plusieurs ateliers en ligne, des master class, des tables rondes et un contenu vidéographique qui seront diffusés sur la page Facebook du Salon International de la Bande Dessinee de Tazarka (SIBDT) .

Le public du Salon pourra suivre une programmation qui mettra la lumière sur la Nouvelle génération de la Bande Dessinée Algérienne, avec un master class sur l’histoire de la BD Algérienne animé par Lazhar Labtar, la Bande Dessinée Tunisienne Francophone animé par Chedly Belkhamsa ainsi que des Ateliers animés par Sabri Kasbi.

