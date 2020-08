Festival Méditerranéen de la Goulette 2020: Programme de la 46e édition du 15 au 30 août

Le Festival méditerranéen de la Goulette dans sa 46ème édition se déroule du 15 au 30 août 2020 au fort d’El Karaka et à la Maison de la culture de la Goulette. Cette nouvelle édition du festival de la Goulette sera dédiée à la mémoire de Jalila Amami, journaliste, écrivaine et ancienne directrice de la Maison de la culture de la Goulette, décédée le 26 mai 2020.

Le festival de la Goulette fait partie des rares festivals tunisiens qui se tiendront cette année malgré la crise du coronavirus. Le comité précise que le protocole sanitaire sera dûment respecté en plus de la limitation de la capacité d’accueil de la Karaka, la désinfection des lieux et invite le public à porter les masques de protection et utiliser les gels hydralcooliques.

Au programme du Festival Méditerranéen de la Goulette 2020, 16 spectacles chaque jour du 15 au 30 août et pas moins de 11 pièces de théâtre de Tunisie. L’inauguration se fera samedi avec un concert proposé par Aymen Lassiq et Noha Rhaiem et la clôture se fera avec la pièce de théâtre “Rawah” de Fatma Felhi.

Programme du Festival Méditerranéen de la Goulette 2020:

Le festival propose en marge de la programme officielle, plusieurs ateliers de théâtre et des soirées hommages dont plusieurs qui seront dédiées au chorégraphe tunisien Nejib Khalfallah, décédé le 24 juillet 2020 à la municipalité de la Goulette et à la Maison de la culture de la Goulette.

Les billets sont vendus au jour le jour à l’espace El Karaka, le café culturel El Frima de la Goulette et la maison de la culture Ibn Rachiq. Les prix des billets des spectacles varient entre 5 et 15 dinars.

S.B.